Олексій Резінок подав заяву про звільнення за власним бажанням

Віце-премʼєр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про те, що Резніков подав у відставку, написав представник уряду в парламенті Тарас Мельничук в понеділок, 1 листопада. З його слів, відповідна заява вже зареєстрована в Апараті Верховної Ради.

Зазначимо, що 1 листопада відбудеться засідання найбільшої парламентської фракції «Слуга народу», на якому народні депутати планують обговорити кадрові питання в уряді та в керівництві апарату Верховної Ради.

Зокрема, за даними ЗМІ, Олексія Резнікова планують призначити на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана. Водночас на посаду очільника Міністерства з питань тимчасово окупованих територій розглядають кандидатуру депутатки від «Слуги народу» Ірину Верещук.

Водночас LB.ua із посиланням на джерела в уряді повідомляє, що посаду віце-премʼєр-міністра може обійняти міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.