Рішення про відставку Андрія Тарана підтримав 341 народний депутат

Верховна Рада на засіданні в середу, 3 листопада, відправила у відставку міністр оборони України Андрій Таран. Відповідне рішення підтримав 341 народний депутат.

Як і інші міністри, Таран на засідання Верховної Ради не прийшов. Заяву на звільнення він написав напередодні, 2 листопада.

Очікується, що цю посаду отримає Олексій Резніков – колишній віце-прем’єр-міністр України та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, якого 3 листопада нардепи також відправили у відставку.

Що відомо про Андрія Тарана?

На посаді міністра оборони 66-річний Андрій Таран перебував 4 березня 2020 року. Тоді його кандидатуру, яку запропонував президент Володимир Зеленський, підтримали 285 народних депутатів.

Раніше, з квітня по серпень 2015 року, він був представником України у Спільному центрі контролю та координації на Донбасі, у вересні 2015 року увійшов до робочої підгрупи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську, де працював до листопада 2015 року.