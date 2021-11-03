Верховна Рада відправила у відставку міністра оборони Андрія Тарана
Новим міністром оборони планують призначити Олексія Резнікова
Верховна Рада на засіданні в середу, 3 листопада, відправила у відставку міністр оборони України Андрій Таран. Відповідне рішення підтримав 341 народний депутат.
Як і інші міністри, Таран на засідання Верховної Ради не прийшов. Заяву на звільнення він написав напередодні, 2 листопада.
Очікується, що цю посаду отримає Олексій Резніков – колишній віце-прем’єр-міністр України та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, якого 3 листопада нардепи також відправили у відставку.
Що відомо про Андрія Тарана?
На посаді міністра оборони 66-річний Андрій Таран перебував 4 березня 2020 року. Тоді його кандидатуру, яку запропонував президент Володимир Зеленський, підтримали 285 народних депутатів.
Раніше, з квітня по серпень 2015 року, він був представником України у Спільному центрі контролю та координації на Донбасі, у вересні 2015 року увійшов до робочої підгрупи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську, де працював до листопада 2015 року.
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