Олексій Резніков був міністром реінтеграції з 4 березня 2020 року

Верховна Рада на засіданні в середу, 3 листопада, відправила у відставку віце-прем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. За відповідне рішення проголосували 329 народних депутатів.

Олексій Резніков подав у відставку в понеділок, 1 листопада. Пізніше стало відомо, що фракція «Слуга народу» підтримала його кандидатуру на посаду міністра оборони.

55-річний адвокат Олексій Резніков народився у Львові. Входить до української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. З 4 березня 2020 року він обіймав посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як повідомляли раніше у партії «Слуга народу», Резнікова на посаді міністра реінтеграції окупованих територій замінить депутатка від цієї партії Ірина Верещук.

Після голосування Резніков заявив, що більше не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи.

Зазначимо, що на цьому засіданні депутати також звільнили Олексія Любченка з посади міністра економіки, Романа Абрамовського – з посади міністра захисту довкілля і природних ресурсів, а Олега Уруського – з посади міністра стратегічних галузей промисловості.