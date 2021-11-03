Олег Уруський очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості з липня 2020 року

Верховна Рада відправила у відставку віце-прем’єр-міністр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського. Відповідне рішення нардепи підтримали на засіданні 3 листопада.

На засідання парламенту Уруський не прийшов. Рішення про відставку підтримали 342 народних депутатів. Зазначимо, що раніше Верховна Рада звільнила Олексія Любченка з посади міністра економіки.

Заяву про звільнення він написав ще 1 листопада. Тоді голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, що місце міністр з питань стратегічних галузей промисловості може зайняти чинний голова Державної митної служби Павло Рябікін.

Уруського призначили віце-прем’єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості ще 16 липня 2020 року. До цього він очолював Державне космічне агентство України, а також керував управління Національне космічне агентство України та РНБО.