Олег Уруський понад рік очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості

Віце-прем’єр-міністр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський написав заяву про звільнення. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в понеділок, 1 листопада.

Уруський написав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням на звільнення, вказує Мельничук у Telegram.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, якого цитує «Укрінформ», розповів на брифінгу 1 листопада, що після звільнення Уруського посаду очільника Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості очолить чинний голова Державної митної служби Павло Рябікін.

Зазначимо, що це вже другий міністр, який подав у відставку. Раніше це зробив віце-премʼєр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Резнікова планують призначити на посаду міністра оборони замість Андрія Тарана. Водночас на посаду очільника Міністерства з питань тимчасово окупованих територій розглядають кандидатуру депутатки від «Слуги народу» Ірину Верещук.

Відповідні кадрові кадрові питання в уряді та в керівництві апарату Верховної Ради «Слуга народу» планує обговорити на засіданні фракції в понеділок, 1 листопада.

Уруського призначили віце-прем’єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості ще 16 липня 2020 року. До цього він очолював Державне космічне агентство України, а також керував управління Національне космічне агентство України та РНБО.