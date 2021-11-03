Перед голосуванням в Олексія Любченка провели обшуки

Народні депутати Верховної ради на засіданні в середу, 3 листопада, звільнили першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка. Він подав у відставку ще напередодні.

Рішення про звільнення підтримали 320 депутатів. Як і інші міністри, на засідання Верховної Ради він не прийшов.

Варто зазначити, що перед голосуванням ЗМІ повідомили, що НАБУ і СБУ проводять в Любченка обшуки. За даними «Слідство.Інфо», вони можуть бути пов’язані із ухиленням від сплати податків. Крім нього, обшуки проходять і у виконуючого обов’язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС.

Любченко подав у відставку 2 листопада. Він став третім міністром, який подав у відставку за останні два дні. Раніше у відставку подали міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який, з високою ймовірністю, стане міністром оборони, а також міністр стратегічних галузей Олег Уруський, якого на цій посаді має замінити голова Державної митної служби Павло Рябікін.

Олексія Любченка було призначено першим віце-прем’єром та міністром економіки у травні цього року. До цього він очолював Державну податкову службу.