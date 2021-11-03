Міністр економіки України Олексій Любченко подав у відставку 2 листопада

Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України в середу, 3 листопада, проводять обшуки в першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка, який напередодні подав у відставку.

Про обшуки повідомив проект журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» із посиланням на власні джерела, який також оприлюднив фото з місця подій. За даними журналістів, вони можуть бути пов’язані із ухиленням від сплати податків. Водночас НАБУ і СБУ від коментарів утрималися, але інформацію про обшуки не заперечили.

«Бабель», посилаючись на співрозмовника у правоохоронних органах, вказує, що обшуки проводять в рамках розслідування фактової справи про зловживання владою. Звинувачення за цією статтею ще нікому не висунули.

Обшуки проходять і у виконуючого обов’язки голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова та центральному апараті ДПС, вказують журналісти «Слідство.Інфо» із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Олексій Любченко подав заяву на звільнення з посади міністра економіки 2 листопада. Він очолював це міністерство з травня 2021 року. Відставку тепер має розглянути Верховна Рада. Очікується, що місце Любченка може зайняти заступниця голови Офісу президента з економічних питань Юлія Свириденко.

Водночас заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, яку цитує LB.ua, розповіла в кулуарах парламенту, що до Любченка «можуть бути питання в правоохоронних органів». З її слів, йдеться про роботу Державної податкової служби.