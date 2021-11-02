Олексій Любченко перебуває на посаді міністра економіки з травня 2021 року

Міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку. Із відповідною заявою він звернувся до апарату Верховної Ради, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

«Перший віце-прем'єр-міністр України – міністр економіки України Любченко Олексій подав заяву в апарат ВРУ з проханням прийняти відставку з посади», – написав він у Telegram.

Олексій Любченко став третім міністром, який подав у відставку за останні два дні. Напередодні у відставку подали міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який, з високою ймовірністю, стане міністром оборони, а також міністр стратегічних галузей Олег Уруський, якого на цій посаді має замінити голова Державної митної служби Павло Рябікін.

Кадрові питання в уряді Верховна Рада вирішуватиме 3 і 4 листопада.

Олексія Любченка було призначено першим віце-прем'єром та міністром економіки у травні цього року. До цього він очолював Державну податкову службу.

Ймовірно, Любченка на посаді міністра економіки замінить заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко.