Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства став Олексій Любченко

У четвер, 20 травня, Олексія Любченка призначили міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За призначення проголосували 293 нардепи. Проти виступили лише двоє. Загалом опозиційні фракції вирішили утриматися від голосування.

Напередодні профільний комітет рекомендував парламенту призначити Любченка на цю посаду.

За відставку попереднього очільника міністерства Ігоря Петрашка проголосували на засіданні Ради 18 травня. Він самостійно написав заяву про звільнення.

Хто такий Олексій Любченко

Олексій Любченко народився у селі Орловець Черкаської області. З 1988 року по 1993-й навчався у Київському державному економічному університеті за спеціальністю «Економічне і соціальне планування». Має ступінь кандидата економічних наук.

У 1993-1994 роках Любченко працював експертом програми «Макроекономіка» Центру ринкових реформ у Києві. У 2003 року Любченка призначають головою Державної податкової адміністрації у Черкаській області. У 2005 році став заступником голови Кіровоградської облдержадміністрації.

Із 2007-го по 2009-й – докторант Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. А 2009-го до 2011 року – заступник голови Державної податкової адміністрації України.До 2012 року працював директором Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України.

У 2014-2015 роках Олексій Любченко перебував на посаді радника голови Державної фіскальної служби України. Від 2015 року працював першим віцепрезидентом в ПАО «Украгрохімхолдинг».

Згідно з декларацією, Любченко не володіє нерухомістю. У нього є право користування квартирою у Черкасах, яка належить Черкаській міськраді. Він живе з дружиною в квартирі в Києві площею 165,7 м², яка належить Галині Любченко. У власності дружини є частина квартири в Смілі Черкаської області, квартира в Києві і земельна ділянка в Кіровоградській області.

Любченко також вказав у декларації мисливський карабін Blaser, водний транспортний засіб Buster, наручний годинник Breguet. У дружини чиновника є водний транспортний засіб Bombardier, автомобілі Land Rover Evoque і Nissan Micra 1,2, годинник Breguet і ювелірні прикраси.