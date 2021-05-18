Ігор Петрашко подав у відставку з посади міністра економіки 14 травня

Верховна Рада відправила у відставку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка під час позачергового засідання, яке відбулося у вівторок, 18 травня. За звільнення міністра проголосували 280 депутатів.

Зазначимо, що Ігор Петрашко подав у відставку 14 травня. Того ж дня заяву про відставку подав і міністр інфраструктури Владислав Криклій, звільнення якого також підтримали депутати під час засідання 18 травня.

Ймовірно, місце міністра економіки займе чинний голова Державної податкової служби Олексій Любченко.

Що відомо про Ігоря Петрашка

Верховна Рада призначила Ігоря Петрашка міністром економіки 17 березня 2020 року. До цього з квітня 2013 року він працював в агрохолдингу UkrLandFarming заступником генерального директора Олега Бахматюка.

У 2007-2013 роках працював в інвестиційній компанії «Трійка Діалог Україна», де очолював інвестиційно-банківське управління та був керуючим директором, а потім став головою Департаменту корпоративного бізнесу в «Сбербанку Росії».