Максим Степанов очолює МОЗ з 2020 року

У Верховну Раду надійшло подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомила агенції «Інтерфакс-Україна» речниця голови парламенту Ольга Туній увечері в п’ятницю, 14 травня.

«Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем'єр-міністра про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова», – сказала Туній.

У свою чергу, сам Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24» о 19:47, коментуючи відставку міністрів економіки і інфраструктури, відповідаючи на запитання ведучих про те, чи писав він заяву про відставку, заявив, що ніяких заяв він не писав.

На уточнювальне запитання про те, що має статися для того, щоб цю заяву таки було написано, чиновник зазначив, що для цього необхідно, щоб «на табло у Верховній Раді з'явилося 226 голосів» за постанову про його відставку.

Нагадаємо, раніше у п’ятницю у відставку подали міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, а також міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Максим Степанов: коротка біографія

Максим Степанов народився 18 серпня 1975 року в селі Сковородіно Амурської області Росії в родині медиків. Невдовзі сім’я переїхала в Україну. У 1990–1992 роках працював санітаром у Слов’янській міській лікарні № 1.

У 1998 році Максим Степанов закінчив Донецький національний медичний університет за спеціальністю «Хірургія». Проте за спеціальністю не працював.

У 1999 році він обійняв посаду заступника генерального директора ДК «Торговий дім «Газ України» НАК «Нафтогаз України», далі – заступника генерального директора ЗАТ «Промислово-фінансова компанія «Віче».

У 2003 році Степанов уперше обійняв посаду в органах влади, ставши заступником голови Державної податкової адміністрації України. Водночас отримав другу вищу освіту – закінчив Київський національний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Вперше в одеській владі з’явився у 2008 році, коли став першим заступником голови Одеської ОДА Миколи Сердюка. Пробув на посаді два роки, після приходу до влади Віктора Януковича був з цієї посади звільнений. З 2011 року був директором поліграфкомбінату «Україна», який одним із перших почав друкувати в країні ID-картки.

У грудні 2016 року Степанов став переможцем конкурсу на посаду голови Одеської ОДА. На цій посаді він змінив Михеїла Саакашвілі.

У січні 2017 тодішній президент Петро Порошенко призначив Степанова головою Одеської ОДА. Але 6 квітня 2019 року відсторонив його від посади. Степанов відмовився покидати посаду, заявивши, що Порошенко перевищив повноваження.

Верховна Рада призначила Степанова міністром охорони здоров’я 30 березня 2020 року. З того часу питання відставки Степанова у парламенті виникало неодноразово. Міністру, зокрема, закидали провал вакцинації українців від коронавірусу.