Віктор Ляшко може стати міністром охорони здоров'я у разі, якщо теперішнього міністра відправлять у відставку

Фракція «Слуга народу» збереться на засідання, щоб обговорити питання ймовірної відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Саме ж голосування за відставку може відбутись після 15 травня. На заміну Степанова вже є кілька кандидатур, серед яких – його заступник Віктор Ляшко, заявив лідер парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Ми ще не обговорювали, але в нас буде обговорення цього питання на фракції десь в десятих числах травня», – сказав Арахамія журналістам у Верховній Раді в четвер, 29 квітня, у відповідь на запитання, чи обговорювала фракція ймовірну відставку Степанова, повідомив «Укрінформ».

Він також зазначив, що станом на зараз не планується позачергове засідання для розгляду питання відставки Степанова, за скликання якого зібрала підписи фракція «Голос». Такого засідання не варто чекати до 15 травня.

Арахамія також зауважив, що Степанов має понести політичну відповідальність за провал в Україні вакцинації від коронавірусу.

«Можливо, це буде просто попередження. Я не знаю, наскільки фатальним воно має бути, але я точно вважаю, що просто так переносити [вакцинацію] раз, два, три, чотири і не мати за це жодної відповідальності політичної… Бо міністр це політична фігура, це не менеджер... має нести політичну відповідальність», – сказав Арахамія.

Водночас, він підтвердив, що на посаду міністра охорони здоров'я можуть розглянути кандидатуру головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

«Є кандидатура Ляшка, вона взагалі була на радарі. Деякі ще кандидатури… Я не можу вам казати, тому що якщо я вам зараз скажу, буде як завжди – два тижні будуть перемивати кістки бідним цим кандидатам, які може навіть не будуть кандидатами врешті-решт, але їм вже настільки перемиють кістки, що в них вже зникне бажання взагалі працювати в державній системі», – зазначив Арахамія.

Крім того, очільник фракції СН анонсував ще два кадрових перепризначень в уряді.