Нардепи зібрали підписи для розгляду відставки голови МОЗу Максима Степанова

У Верховній Раді зібрали голоси для проведення позачергового засідання, на якому винесуть питання про відставку голови МОЗ Максима Степанова. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк в середу, 28 квітня, в Telegram.

За його словами, на сьогоднішній день для проведення засідання вдалося зібрати понад 150 підписів.

«Пам'ятаєте, як я анонсував збір підписів від «Голосу» за позачергове засідання щодо звільнення Степанова, коли оголосили карантин вихідного дня? Ось, нарешті необхідні 150+ підписів є. Позачергове за нашу постанову про відставку міністра охорони здоров'я відбудеться», – написав нардеп.

За словами нардепа, засідання будуть скликати у середині травня, після Великодніх свят.

Железняк розповів, близько 70 підписів належать нардепам від коаліції, тобто «слуг народу».

Парламентар вважає, що Степанова мають звільнити, а на його місце уряд повинен внести заміну, або ж призначити виконувача обов'язків глави МОЗ.

Чому Степанова хочуть відправити у відставку?

1 квітня стало відомо, що в «Голосі» збирають підписи за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова через складну ситуацію з коронавірусом в Україні. Як пише «Радіо Свобода» з посиланням на джерела, наближені до Офісу президента, питання відставки міністра наразі є гострим через недоліки у роботі міністерства щодо боротьби з коронавірусом.

Зранку 27 квітня народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що у четвер, 29 квітня, Верховна Рада може відправити міністра Степанова у відставку. Сам очільник МОЗ назвав цю інформацію «черговими інформаційними хвилями», які тривають вже пів року. Степанов також вважає, що робить все можливе в умовах виділених фінансових ресурсів, щоб протидіяти пандемії.

Максим Степанов був призначений міністром охорони здоров’я 30 березня 2020 року. Низка політичних сил критикує його діяльність ще від початку його роботи на цій посаді. Раніше серед головних зауважень на адресу Степанова були закупівля захисних костюмів для медиків за завищеними цінами та незадовільна боротьба з пандемією коронавірусу. Нині ж до цього переліку додались і зауваження щодо кампанії з вакцинації від Covid-19. Сам Степанов критику на свою адресу відкидає.

Одним із можливих претендентів на посаду наступного міністра охорони здоров’я називають головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. На Банковій не коментували цих повідомлень.