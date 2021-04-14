В Україні пандемія коронавірусу починає йти на спад, стверджують в МОЗ

В Україні пандемія коронавірусу починає йти на спад, а медична система витримала черговий стрибок захворюваності, поступово ситуація покращується. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

За його словами, наразі у багатьох регіонах ситуація стабілізується. Учора, 13 квітня, був перший день, коли кількість виписаних із лікарень на 22,8% перевищила кількість госпіталізованих. Також минулого тижня до лікарень потрапили на 2 тисячі пацієнтів менше, ніж позаминулого. Зменшується і кількість нових хворих.

Кілька областей, зокрема Івано-Франківська і Закарпатська, вийшли з «червоної» зони. Водночас деякі регіони, зокрема Київ, а також Хмельницька, Львівська та Полтавська області, продовжують перебувати у «червоній» зоні, ситуація там залишається «надскладною».

Степанов наголосив, що адаптивний карантин був певним балансом між життям країни, роботою підприємців і епідеміологією.

Зазначимо, що Україна домовилась про постачання 32 млн доз вакцин від коронавірусу. Зокрема, 23 лютого отримала першу партію в 500 тис. доз від компанії AstraZeneca (очікують ще 1,5 млн доз від цієї ж компанії), а 25 березня – 215 тис. доз китайського препарату CoronaVac (контракт підписали на майже 2 мільйони доз).

Також уклали контракти на поставку 10 млн доз вакцини NovaVax і ще стільки ж – Pfizer. Окремо очікується і поставка 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX. Це будуть препарати від AstraZeneca та Pfizer. Наразі щеплення роблять двома препаратами – AstraZeneca (Covishield) і китайським CoronaVac.

Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня – тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня – 20341. Темпи вакцинації при цьому низькі.