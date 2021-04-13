Україна досягла піку третьої хвилі захворюваності на Covid-19, ситуація почала стабілізуватися. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в вівторок, 13 квітня.

«Як ми і прогнозували, ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. Зараз поступово ситуація почала стабілізуватися – ми вже це бачимо по всіх регіонах», – заявив він.

За даними міністра, минулого тижня госпіталізованих пацієнтів було на 2 тис. менше, ніж позаминулого. Також зменшується і кількість викликів швидкої.

«Також ми це бачимо по кількості викликів нашої швидкої. Ця кількість теж стабілізувалася та пішла вниз», – додав він.

В Україні станом на ранок вівторка, 13 квітня, зафіксували 11680 нових випадків захворювання на коронавірус, видужали – 14019 осіб, померли 457 пацієнтів.