Головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що найближчим часом Чернівецька та Чернігівська області можуть перейти з «червоної» в «жовту» карантинну зону.

«Уже сьогодні ми можемо сказати, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат. Чернігівська та Чернівецька області вже підходять до того, щоб через кілька днів перейти з “червоного” на “жовтий” рівень епідеміологічної небезпеки. Це означає, що в них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження», – заявив Ляшко в ефірі програми «Рандеву з Яніною Соколовою» на «5 каналі», поідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, Чернівецька область перебуває в «червоній» зоні з 1 березня, а Чернігівська – з 29 березня.

Раніше з «червоної» в «жовту» зону державна комісія з питань ТЕБ та НС перевела Івано-Франківську і Закарпатську області.