Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, що визначає види економічної діяльності, за якими фізичні-особи підприємці та наймані працівники у «червоних» карантинних зонах мають право на отримання державної допомоги в сумі 8 тис. грн. Відповідна постанова №329 оприлюднена на Урядовому порталі.

Так, держдопомога 8 тис. грн передбачена для ФОПів та найманих працівників, які задіяні в таких видах діяльності:

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними

матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

Постачання готових страв для подій

Обслуговування напоями

Демонстрація кінофільмів

Організування конгресів і торговельних виставок

Театральна та концертна діяльність

Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів

Функціонування театральних і концертних залів

Функціонування бібліотек і архівів

Функціонування музеїв

Функціювання спортивних споруд

Діяльність спортивних клубів

Діяльність фітнес-центрів

Функціювання атракціонів і тематичних парків

Організування інших видів відпочинку та розваг

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

Як інформував ZAXID.NET, ФОПи отримали одноразовою компенсацію в розмірі 8. тис. грн перед зимовим всенаціональним локдауном. Загалом цією допомогою скористалися близько 480 тис. українців. Отримати кошти можна було заповнивши відповідну заяву у додатку «Дія».

30 березня 2021 року Верховна Рада України ухвалила президентський закон про фінансову допомогу ФОПам під час карантину. 6 квітня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законодавчий акт.

9 квітня набув чинності Закон про надання фінансової допомоги у розмірі 8 тис. грн підприємцям, які зупинили свою діяльність через карантинні обмеження в червоних зонах.

10 квітня агентство «Інтерфакс-Україна» повідомило, що Кабінет міністрів оновив перелік видів діяльності, які можуть претендувати на допомогу в розмірі 8 тис. грн у зв'язку з локдауном у «червоних» зонах. З постанови було вилучено низку позицій, однак самої постанови не було оприлюднено.