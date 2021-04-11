Уряд опублікував перелік претендентів на «карантинні» 8000 грн
Держдопомога передбачена для ФОПів та найманих працівників
Кабінет Міністрів оприлюднив постанову, що визначає види економічної діяльності, за якими фізичні-особи підприємці та наймані працівники у «червоних» карантинних зонах мають право на отримання державної допомоги в сумі 8 тис. грн. Відповідна постанова №329 оприлюднена на Урядовому порталі.
Так, держдопомога 8 тис. грн передбачена для ФОПів та найманих працівників, які задіяні в таких видах діяльності:
- Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними
- матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
- Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
- Постачання готових страв для подій
- Обслуговування напоями
- Демонстрація кінофільмів
- Організування конгресів і торговельних виставок
- Театральна та концертна діяльність
- Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів
- Функціонування театральних і концертних залів
- Функціонування бібліотек і архівів
- Функціонування музеїв
- Функціювання спортивних споруд
- Діяльність спортивних клубів
- Діяльність фітнес-центрів
- Функціювання атракціонів і тематичних парків
- Організування інших видів відпочинку та розваг
- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
- Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
Як інформував ZAXID.NET, ФОПи отримали одноразовою компенсацію в розмірі 8. тис. грн перед зимовим всенаціональним локдауном. Загалом цією допомогою скористалися близько 480 тис. українців. Отримати кошти можна було заповнивши відповідну заяву у додатку «Дія».
30 березня 2021 року Верховна Рада України ухвалила президентський закон про фінансову допомогу ФОПам під час карантину. 6 квітня президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законодавчий акт.
9 квітня набув чинності Закон про надання фінансової допомоги у розмірі 8 тис. грн підприємцям, які зупинили свою діяльність через карантинні обмеження в червоних зонах.
10 квітня агентство «Інтерфакс-Україна» повідомило, що Кабінет міністрів оновив перелік видів діяльності, які можуть претендувати на допомогу в розмірі 8 тис. грн у зв'язку з локдауном у «червоних» зонах. З постанови було вилучено низку позицій, однак самої постанови не було оприлюднено.