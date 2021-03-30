Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про виплати 8 тис. грн підтримки для ФОП та найманих працівників в регіонах «червоної» карантинної зони. Відповідне рішення підтримали 312 народних депутатів на засіданні у вівторок, 30 березня.

У законопроекті №5300 йдеться, що компенсацію отримають офіційно наймані працівники підприємств. По 8 тис. грн виділять із державного бюджету, однак проект закону також передбачає і виплату компенсації із місцевого бюджету. Розмір компенсації в другому випадку визначатиме саме місцева влада.

Станом на 30 березня, «червона» зона оголошена в таких областях:

Львівській;

Миколаївській;

Житомирській;

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Київській;

Чернівецькій;

Сумській;

Одеській;

Чернігівській.

Нагадаємо, що ФОПи отримали одноразовою компенсацію в розмірі 8. тис. грн перед зимовим всенаціональним локдауном. Загалом цією допомогою скористалися близько 480 тис. українців. Отримати кошти можна було заповнивши відповідну заяву у додатку «Дія».

З 8 січня 2021 року уряд вирішив запровадити ще один посилений карантин, який тривав до 24 січня, після чого йому на зміну знову прийшла «помаранчева» зона карантину, яку запровадили на території усіх регіонів. Україна повернулась до моделі адаптивного карантину з 24 лютого.