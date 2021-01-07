З 8 і до 25 січня в Україні діятиме жорсткий карантин, який уряд запровадив заради боротьби з поширенням коронавірусу.

Запровадження локдауну уряд обгрунтував бажанням не допустити нової хвилі коронавірусу, яка може наступити після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитися для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності.

Отже, під час локдауну уряд, зокрема, забороняє:

відвідувати заклади освіти, крім дитсадків та спеціальних закладів;

працювати розважальним закладам та ТРЦ, крім роботи продуктових магазинів, аптек у торгових центрах;

працювати кафе, барам, ресторанам та іншим закладам харчування, крім роботи на винос та на доставку (ресторани працюватимуть в звичайному режимі лише в аеропортах, а в готелях з 6 до 11 ранку подаватимуть сніданки);

працювати фітнес-залам, басейнам, непродовольчим ринкам;

працювати кінотеатрам, театрам та іншим культурним закладам;

працювати різдвяним ярмаркам;

проводити будь-які масові заходи.

Оскільки Кабмін продовжив дію карантину «помаранчевої» зони до 28 лютого, послаблення обмежень, які працювали до нового жорсткого карантину, не буде. Тобто масковий режим, дотримання соціальної дистанції та інших протиепідемічних норм діятимуть і надалі.

Натомість на період локдауну залишили без суттєвих обмежень роботу таких галузей:

дозволено працювати магазинам (не менш як 60% площі яких відведено для торгівлі їжею, лікарськими засобами, засобами гігієни, зв'язку), супермаркетам, аптекам, продовольчим ринкам, банкам, поштовим відділенням, готелям, ветеринарним клінікам та аптекам;

салонам краси та перукарням дозволено працювати тільки за попереднім записом без очікування всередині;

автосервіси залишаться відкритими, а автозаправки будуть працювати без зон харчування;

громадському транспорту дозволено працювати з обмеженнями «помаранчевої» зони – тобто перевозити пасажирів у межах кількості сидячих місць;

внутрішні авіаперевезення здійснюватимуться без обмежень;

дозволено проводити професійні спортивні змагання, але без глядачів на трибунах;

працюватимуть гірськолижні курорти, але без ресторанів;

також немає обмежень на прогулянки на свіжому повітрі, в тому числі в міських парках.

МОЗ раніше констатувало зменшення кількості нових хворих на коронавірус, але наголосило, що така ситуація є прогнозованою і січневий локдаун необхідний для втримання цієї тенденції.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, за відсутності жорсткого карантину після свят на Україну може чекати різкий стрибок кількості хворих. Така ситуація, в свою чергу, може призвести до введення локдауну вже на початку весни.