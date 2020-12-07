Згідно із розрахунками, пікові періоди захворюваності на коронавірус в Україні очікують на середину січня, які триватимуть щонайменше до середини лютого. Про це заявив в.о голови Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін в інтерв’ю LIGA.life, опублікованому у понеділок, 7 грудня.

«Розрахунки показують, що пікові періоди захворюваності припадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого. За різними математичними моделями, міжнародними в тому числі, природній спад захворюваності на коронавірусну хворобу очікується не раніше лютого 2021 року», – повідомив Кузін.

За його словами, щоб уникнути катастрофічних наслідків локдаун потрібно впроваджувати до великих святкувань і до природнього спаду інфекції. Він відзначив, що тритижневий карантин за умов його дотримання може показати ефективність щонайменше на мінус 80% випадків захворювання щоденно, тоді як двотижневий лише на 20-40%.

Як інформував раніше ZAXID.NET, в Україні вперше з серпня знизилась динаміка захворювання на коронавірус – за минулий тиждень виявили загалом на 7614 хворих менше, ніж позаминулого тижня.

Нагадаємо, що 4 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що в грудні локдауну не буде, однак він можливий в січні. Наступного дня головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що у разі введення в Україні локдауну в січні влада планує дозволити працювати транспорту, готелям, гірськолижним курортам і церквам.