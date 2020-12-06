Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль стверджує, що Кабінет міністрів провів опитування серед очільників міст та обласних державних адміністрацій щодо того, які заборони або обмеження яких діяльностей на час карантину вони підтримують.

За його словами, всі опитані підтримують заборону святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, роботи хостелів і торгово-розважальних центрів.

Також 95% очільників міст та областей, як переконує Шмигаль, підтримують закриття музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Ще 90% – за те, щоб заборонити роботу святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів.

Водночас, за результатами опитування, які голова уряду опублікував у неділю, 6 грудня, міські голови та керівники ОДА виступили за роботу з частковими обмеженнями громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць), закладів громадського харчування (на доставку або навинос) та готелів (без зон розваг та харчування).

Шмигаль пообіцяв, що повний перелік можливих карантинних обмежень буде представлений на засіданні уряду в середу, 9 грудня. Він також повторив вже озвучені раніше іншими посадовцями, в тому числі й президентом, заяви про те, що в грудні локдауну не буде, однак він можливий в січні.

Нагадаємо, напередодні головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що у разі введення в Україні локдауну в січні влада планує дозволити працювати транспорту, готелям, гірськолижним курортам і церквам.