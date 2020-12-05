МОЗ уточнило попередній список обмежень під час майбутнього локадуну: планується, зокрема, дозолити роботу гірськолижних курортів, готелів та церков. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, пише «Українська правда».

За словами Ляшка, гірськолижним курортам хочуть дозволити працювати, щоб люди виїхали з мегаполісів. Готелям дозволять забезпечувати людей сніданками.

Церкви працюватимуть з обмеженням одна людина на 5 квадратних метрів.

Громадський транспорт не закриватимуть, також, як і під час весняного карантину, працюватимуть продуктові магазини. Закрити планують школи, садочки, спортзали, ресторани та інші розважальні заклади. При цьому закладам харчування дозволять працювати на доставку і видачу замовлень.

За словами Ляшка, це попередній перелік обмежень, остаточне рішення уряд має ухвалити на засіданні 9 грудня.

За прогнозами МОЗ, тритижневий карантин у січні дозволить знизити кількість щоденних хворих приблизно до 6-8 тисяч на день.

Нагадаємо, що раніше МОЗ запропонувало уряду ввести локдаун із початку січня на три тижні, щоб збити хвилю розповсюдження коронавірусу та розвантажити лікарні. За словами Максима Степанова, запровадження жорсткого карантину у грудні є передчасним​, оскільки «бачать стабільний приріст нових випадків без різких стрибків».

Після цього, президент Володимир Зеленський заявив, що у грудні локдауну не буде. За його словами, наразі розглядається питання щодо посилення карантину у січні 2021 року.