Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме уряду ввести локдаун із початку січня на три тижні. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу 4 грудня.

«У кінці січня й на початку лютого ми очікуватимемо пік захворюваності на грип. Це призведе до серйозного навантаження на медичну систему. До цього періоду потрібно підійти з мінімальними цифрами захворюваності на Covid-19, зокрема з мінімальною кількістю госпіталізованих», – зазначив Максим Степанов.

Тому МОЗ не рекомендуватиме вводити жорсткий карантин до кінця грудня, бо «бачать стабільний приріст нових випадків без різких стрибків». Але запропонує локдаун із початку січня на три тижні, щоб збити хвилю розповсюдження коронавірусу та розвантажити лікарні.

«Наша медична система витримає те навантаження, яке зараз є через Covid-19... Ми можемо говорити, що витримаємо до кінця грудня», – запевняє міністр. Які саме обмеження передбачатиме локдаун, Степанов поки не пояснив.

Крім того, міністр заявив, що «карантин вихідного дня» був ефективним, бо зміг зменшити динаміку захворюваності, хоча максимального ефекту від цих обмежень не отримали. За словами Степанова, МОЗ очікувало зменшення кількості нових випадків на 20%, але цього досягти не вдалося.