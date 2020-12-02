Кабінет міністрів працює над проектом масового тестування українців на Covid-19. Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю виданню «Корреспондент», опублікованому у середу, 2 грудня.

«Кабмін працює над проєктом тотального тестування на Covid-19. Пріоритети – Київ та область, обласні центри та великі міста з населенням понад 100 тис. осіб», – сказав він, не уточнивши, коли саме відбудеться це тестування.

Щодо вакцинації Шмигаль зазначив, що наразі уряд розписує детальний план дій та веде переговори із постачальниками, зокрема із компаніями Pfizer та AstraZeneca. А також нагадав, що вакцинація в Україні може розпочатися у другому кварталі 2021 року.

Як інформував ZAXID.NET, Словаччина протестувала на коронавірус близько 5 млн громадян, тобто майже все населення. Лише близько 1% учасників отримали позитивний результат. Сам тест був безкоштовним і добровільним. Ті, хто відмовилися його робити, змушені були відправитися на карантин, а в разі його порушення сплатити штраф.