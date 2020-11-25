Від сьогодні ПЛР-тестування студентам ВНЗ у Львові проводять безкоштовно

З середи, 25 листопада, лабораторія науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицького розпочала безплатне тестування на Covid-19 студентів львівських навчальних закладів вищої освіти. Цей проект став можливим в результаті співпраці медуніверситету з обласним лабораторним центром МОЗ України та за підтримки департаменту охорони здоров’я ЛОДА, повідомляється на сайті Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького.

Як це відбуватиметься на практиці? При підозрі на коронавірус студент звертається до адміністрації свого навчального закладу, яка, своєю чергою, формує списки тих, у кого потрібно відібрати мазки для подальшого дослідження. Далі ці списки передають у заклад охорони здоров’я, який скеровує мобільну бригаду для відбору мазків у студентів. Після цього мазки доставляють у лабораторію НДІ епідеміології та гігієни, яка впродовж 24 годин видає результат дослідження, проведеного методом ПЛР.

На думку в.о.керівника обласного лабораторного центру МОЗ Наталі Іванченко-Тімко, цей проект дозволить оперативно виявляти випадки захворювання серед найактивнішої категорії населення – молоді та своєчасно переривати ланцюги його поширення. Щодня планують обробляти до 100 проб біологічно активних матеріалів, що надходитимуть від вишів міста.

Перші мазки проб на коронавірус у середу, 25 листопада, надіслали студенти Львівської музичної академії.

До слова, лабораторія науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни ЛНМУ ім. Данила Галицького проводить тестування на Covid-19 з квітня 2020 року. За цей час проведено понад 10 тис. ПЛР- досліджень методом ПЛР та понад 3 тис. ІФА-тестувань.