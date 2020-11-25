Якщо пацієнт не зміг викликати мобільну бригаду за допомогою сімейного лікаря, то він зможе зробити це самостійно

Починаючи з четверга, 26 листопада, хворі з симптомами коронавірусної хвороби зможуть самостійно викликати до себе додому мобільну бригаду, яка візьме у них зразки для лабораторного тестування на коронавірус, повідомив у середу, 25 листопада, міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, пацієнти із симптомами можуть викликати мобільну бригаду, зателефонувавши у контакт-центр МОЗ з питань протидії коронавірусу за безкоштовним номером 0 800 60 20 19, якщо у них попередньо були проблеми з викликом.

«Із завтрашнього дня ми запускаємо в тестовому режимі (звичайно, потім це перейде на постійну основу) таку функцію, щоб будь -яка людина могла замовити виклик мобільної бригади безпосередньо в контакт-центрі. Якщо у вас є проблеми з викликом мобільної бригади, ви телефонуєте в контакт-центр, ми уже зв’язуємося з місцем, вирішуємо цю проблему, щоб на місці вам зателефонували та викликали бригаду... Для цього ми з’єднали всі заклади охорони здоров’я, визначили відповідальних осіб, попросили, зокрема, органи місцевої влади, щоб вони визначили відповідальних осіб», – пояснив міністр, якого процитувала «Українська правда».

Нагадаємо, дотепер мобільну бригаду, яка забирає у пацієнтів зразки для лабораторного тестування на коронавірус методом ПЛР, до хворих з симптомами коронавірусу могли викликати лише сімейні лікарі.