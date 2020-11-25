Різке зростання хворих на коронавірусну інфекцію призвело до того, що у нас суттєво зросла кількість людей, які роблять комп’ютерну томографію (КТ) легень, бо вважається, що КТ виявляє різного роду пневмонії швидше, ніж їх може зафіксувати рентген. Хворих на КТ скеровують і лікарі, і доволі часто пацієнти самі призначають собі таке обстеження. Деякі медики твердять, що після коронавірусу у нас може бути спалах онкологічних захворювань саме через невиправдане велике опромінення організму.

Чи справді є така небезпека? Яка доза опромінення є безпечною для пацієнта? Чи можна при коронавірусі КТ замінити рентгенографією? Що робити, аби зменшити шкідливий вплив на організм великої дози опромінення?

Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував асистентці кафедри променевої діагностики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, головній рентгенологині Львова Галині Щербатій.

Для початку поясніть, будь ласка, яку дозу опромінення людина отримує при КТ і рентгенографії? Одне КТ – це скільки рентгенів?

Немає чітко визначеної дози опромінення при КТ чи рентгені. Доза опромінення для кожного пацієнта і при КТ, і при рентгенографії буде різною. Вона залежить від товщини досліджуваної ділянки, ваги пацієнта, якості обладнання, параметрів налаштувань обстежень, компетенції персоналу. Але в середньому доза опромінення пацієнта при рентгенографії грудної клітки становить 0,1 мЗв (мілізіверта).

При КТ, яку зараз роблять пацієнти з коронавірусом, на обладнанні з використанням так званих низькодозових протоколів, доза опромінення становить 2,2 – 3,3 мЗв.

Коли пацієнт має надлишкову вагу чи гірша якість апарата, то відповідно, доза опромінення є більшою – 5-20 мЗв.

Тож виходить, що одна КТ – це приблизно 33-40 рентгенографій.

Кожен сучасний апарат облаштований дозиметром і доза опромінення пацієнта після обстеження вказується у висновку чи листку обліку доз.