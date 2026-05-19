Асоціацію прифронтових міст і громад створили у вересні 2025 року

Асоціація прифронтових міст і громад, яку очолює міський голова Харкова Ігор Терехов, звернулась до Кабінету Міністрів та Верховної Ради щодо недопущення масового залучення трудових мігрантів. Про це Терехов написав у телеграмі 19 травня.



«Я категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів Україні пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом – через масовий імпорт дешевої робочої сили», – заявив Терехов і додав, що такий підхід «консервує технологічну відсталість».

За його словами, Асоціація виступає за «жорстко квотований процес» щодо залучення кадрів з-за кордону. Серед іншого, пропонується, щоб держава працевлаштовувала іноземних студентів, які здобувають освіту в Україні, та точково залучала виключно висококваліфікованих фахівців під складні інженерні чи технологічні проєкти відбудови.



Водночас першими роботою в Україні мають бути забезпечені її громадяни, наголосив Терехов. Він додав, що країна має величезний внутрішній резерв робочих кадрів.

«Сотні тисяч ветеранів, які вже зараз і особливо після досягнення справедливого довготривалого миру потребуватимуть нормальних робочих місць та повноцінної реінтеграції у цивільне життя. Мільйони людей, які змушені були виїхати за кордон», – зазначив мер Харкова.



Асоціація прифронтових міст і громад також виступає за нову трудову політику для України.

«Це масштабні програми перекваліфікації та підтримка фахівців 50+, реальні перші робочі місця для молоді, гарантовані програми зайнятості для ВПО. Ми маємо створювати економічні умови для повернення українців додому. І тут ключову роль відіграє горизонтальне співробітництво та побратимські зв'язки наших міст із західними муніципалітетами – саме через такі міцні партнерства ми здатні залучати інноваційні виробництва на місця, створюючи реальний стимул для людей повертатися», – пояснив Ігор Терехов.

