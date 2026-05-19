Уранці 19 травня російська армія вдарила ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі Глухівської громади на Сумщині. Унаслідок атаки є загиблі та поранені, повідомив керівник ОВА Олег Григоров.

За його інформацією, загиблими є чоловіки віком 58 і 52 роки, а постраждалими – двоє чоловіків і двоє жінок. Їх госпіталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

За даними прокуратури Сумщини, два російські дрони атакували цивільну інфраструктуру в Глухівській громаді близько 10:00. Пошкоджень зазнали адміністративні будівлі та багатоповерхівки.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України). Правоохоронці документують наслідки атаки.

Як писав ZAXID.NET, 19 травня російські війська завдали удару балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині. За інформацією обласної поліції, попередньо відомо про двох загиблих та 21 пораненого.