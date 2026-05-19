Біоматеріал мали подати як власний, щоб штучно підтвердити діагноз

Правоохоронці викрили уролога Берегівської районної лікарні, який продавав чоловікам фіктивні діагнози для відстрочки від мобілізації. За хабарництво лікарю загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 19 травня, медик районної лікарні за хабарі пропонував військовозобов’язаним уникнути призову за станом здоров’я. Щоб обман виглядав максимально переконливо, уролог передав чоловіку реальний камінь, який раніше видалив із сечовивідних шляхів іншої пацієнтки – з важкою онкологічною патологією.

Під час діагностики ухилянт мав пред’явити цей біоматеріал як власний, щоб штучно підтвердити діагноз.

Уролога затримали під час отримання 300 доларів за камінь онкохворої жінки

«Задокументовано два епізоди передачі хабаря безпосередньо в службовому кабінеті медика: спочатку він отримав 100 доларів як аванс за підготовку документів, а згодом – ще 300 доларів за камінь онкохворої жінки та фінальне оформлення підозрюваним історії хвороби, що надавала право на отримання відстрочки», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі не називають прізвище підозрюваного та медзакладу, в якому він працює. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про лікаря-уролога Берегівської лікарні імені Ліннера Михайла Єршова.

Лікарю інкримінують хабарництво, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає від п’яти до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.