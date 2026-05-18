Угорщина скасувала обмеження, накладені на інкасаторів «Ощадбанку»

У понеділок, 18 травня, Угорщина скасувала депортацію та заборону на в’їзд до Шенгенської зони сімом інкасаторам Ощадбанк, яких незаконно затримали у березні 2026 року. Про це повідомили у пресслужбі банку.

Відповідне рішення ухвалила Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини. У країні вирішили, що українці не становлять загрози національній безпеці, й відкликали попередні висновки. Згідно з рішенням, Угорщина скасувала депортацію українців, а також заборону на в’їзд та перебування у Шенгенській зоні.

«Ощадбанк» зазначив, що повідомлення надійшло після оскарження цих рішень у суді. Будапешт не став очікувати завершення судового розгляду та самостійно скасував накладені санкції. Крім того, Угорщина вирішила видалити записи про обмеження з державних реєстрів.

«Ця перемога демонструє, що системна правова позиція, дипломатична підтримка та послідовність у захисті національних інтересів дають результат навіть у найскладніших міжнародних ситуаціях», – наголосив голова правління «Ощадбанку» Юрій Каціон.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на рішення Угорщини. Він подякував своїй угорській колезі Аніті Орбан за «правильну та конструктивну атмосферу».

«Це довгоочікуваний крок, який укотре проводить чітку межу між колишнім та нинішнім урядами. Це також межа між беззаконням та верховенством права», – наголосив Андрій Сибіга.

Нагадаємо, 5 березня у Будапешті затримали сімох інкасаторів та два службові автомобілі «Ощадбанку», які перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота у межах міжнародної угоди з «Райффайзен Банк Австрія». Інкасаторів 28 годин утримували у кайданках, змушували надати свідчення російською мовою, а також не надали можливість звʼязатися з керівництвом або родичами. Банк назвав затримання українців «викраденням». Водночас уряд Угорщини заявив, що українців затримали у межах операції «Український золотий конвой», а вилучення цінного вантажу пояснили тим, що підозрюють Україну у відмиванні грошей.

6 березня Угорщина передала Україні сімох затриманих інкасаторів «Ощадбанку», але автомобілі банку, готівка та золото залишилися у Будапешті.

12 березня Угорщина повернула два автомобілі банку, а 6 травня Володимир Зеленський повідомив про повернення Україні грошей та цінного металу, які транспортували інкасатори «Ощадбанку».