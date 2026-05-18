Засуджені служили у різних родах російських військ

Суд визнав винними у державній зраді та колабораційній діяльності ще дев’ятьох громадян України, які служили в російській армії. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в понеділок, 18 травня.

Прокурори довели, що у 2016–2025 роках семеро мешканців Донецької та Луганської областей та двоє уродженців АР Крим вступили до незаконних збройних формувань та підписали контракти зі Збройними силами РФ.

«Ідеологічні мотиви й бажання збагатитись на вбивствах земляків спонукали їх вступити до мотострілецьких бригад, піхотного полку, відділення зв’язку мінометної батареї, підрозділів берегової охорони та морської піхоти окупаційних військ. Зокрема, один з кримців пішов на війну матросом заради сплати кредитного боргу. Зрадники служили ворогу на посадах стрільців, радіотелефоніста, механіка-водія, помічника гранатометника, старшого навідника, снайпера», – ідеться в повідомленні.

Чоловіки виконували накази російського командування в Херсонській і Луганській областях, брали участь у штурмових атаках в районі Мар’їнки, Торецька, Авдіївки та на інших відтинках фронту у Бахмутському, Волноваському, Краматорському, Покровському районах.

Зазначається, що двоє фігурантів були заступниками командирів відділення та взводу. Вони відповідали за забезпечення підрозділів радіозв’язком, зведення фортифікацій, чергування на блокпостах. Також вони доставляли провізію і боєприпаси, ремонтували військову техніку.

«Одному військові РФ довірили охороняти залізничну колію та облаштовувати вогневі позиції навколо Оленівської колонії. Такі дії вчинялись з метою недопущення визволення Силами оборони українських військовополонених, які на той час там утримувались», – ідеться в повідомленні.

Росія виплачувала бойовикам щомісячне грошове забезпечення у розмірі від 170 тис. до 220 тис. рублів. Їх затримали під час наступу на позиції Збройних сил.

За публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури суд визнав їх винними у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їм призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.