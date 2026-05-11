Луцький міськрайонний суд визнав винним у державній зраді Олега Ломаку, який під час перебування у Польщі співпрацював із російською ФСБ. Чоловік передавав ворогу інформацію про місцеві підприємства та навчальні центри у Бидгощі. За скоєне йому призначили вісім років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 6 травня, співробітник ФСБ завербував обвинуваченого у березні 2025 року. За даними слідства, Олег Ломака на той момент перебував у Польщі та погодився допомагати російській спецслужбі. Упродовж наступних п’яти місяців він збирав інформацію про промислові та військові об’єкти, що працюють в інтересах оборони України.

Зокрема, чоловік знімав територію хімічного заводу у Бидгощі, який є одним із найбільших виробників вибухових речовин і постачає продукцію для ЗСУ. Також він фіксував місцевий електромеханічний завод, де виробляють системи мінування, детонатори та боєголовки для безпілотників.

Крім того, обвинувачений передавав ворогу інформацію про центри підготовки, які використовують для навчання військових НАТО та України. Усі відеозаписи він надсилав представнику ФСБ через телеграм із власного телефону.

Під час судового засідання Олег Ломака повністю визнав свою вину, погодився з обставинами справи та просив суворо його не карати.

Суддя Оксана Данелюк визнала чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану) та призначила йому вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.