26-річного українця затримали з пристроєм для глушіння радіосигналів у січні 2026 року в аеропорту Варшави

26-річного українця Іллю С., якого затримали з пристроєм для глушіння радіосигналів у січні 2026 року в аеропорту імені Фридерика Шопена у Варшаві, перевірятимуть на психічні захворювання. Про це у четвер, 23 квітня, повідомила польська газета Rzeczpospolita.

Іллю С. польська поліція затримала взимку 2026 року. Чоловік дев’ять днів перебував на території польського аеропорту. Протягом цього часу українець працював за ноутбуком у кафе та відмовлявся надати будь-які документи. Під час обшуків правоохоронці знайшли в українця прострій для глушіння радіохвиль, що працював у діапазонах частот, зарезервованих для зв'язку та авіаційної навігації. Пристрої для придушення радіосигналів можуть порушувати роботу мобільного зв’язку, GPS й інших систем. Володіння таким обладнанням у Польщі є незаконним.

Зазначається, що раніше в аеропорту фіксували збій у системах інформування пасажирів, що пов’язують із діями чоловіка. Під час обшуку багажу, окрім електронних пристроїв, було виявлено близько п'яти кілограмів каші, цибулю та переносний чайник.

Наступного дня після затримання Іллю С. взяли під варту та висунули звинувачення у спробі дій, що «загрожують безпеці повітряного руху». Йому загрожує до 5 років тюрми. Після трьох місяців арешту судові психіатри подали клопотання про проведення психіатричного обстеження, оскільки сумніваються в осудності українця. Як повідомили в польській прокуратурі, обстеження триватиме щонайменше чотири тижні.

«Якщо обстеження в амбулаторних умовах не дозволяє встановити, чи є особа осудною, необхідно буде зробити додаткові обстеження. Експерти в такому випадку подають клопотання про проведення тривалого обстеження. Зазвичай психіатричне спостереження триває чотири тижні, а за необхідності цей термін може бути продовжено до восьми тижнів», – зазначили в прокуратурі.

Журналісти повідомили, що після арешту українець не зміг пояснити, що він робив в аеропорту, а також для чого йому потрібно було обладнання для глушіння радіосигналів. Під час допиту він заявляв про те, що він є солдатом, а потім повідомив, що нібито є бізнесменом, який проживає в Канаді. Зазначається, що у його паспорті є штампи, які справді підтверджують численні подорожі світом. Також видання повідомило, що Ілля С. легально проживав та працював у Польщі