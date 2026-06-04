Для батьків планують створити корисні підказки, які допоможуть поліпшувати результати з математики вдома

Студія онлайн-освіти EdEra за підтримки Tokarev Foundation запускає пілот платформи зрозумілої математики «БігМат». Це безоплатний освітній продукт для учнів, учителів і батьків, створений на основі дослідження освітніх втрат в Україні. Як повідомили ZAXID.NET організатори, платформа допомагає пояснювати складні теми просто – через практику, інтерактив і життєві приклади.

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У 2025 році 12% учасників та учасниць НМТ з математики не подолали поріг тестування – тобто не впоралися із завданнями рівня 5–6 класів. Це кожен восьмий учень. Щоб зрозуміти причини таких результатів, студія онлайн-освіти EdEra за підтримки Tokarev Foundation провела комплексне дослідження. Воно показало, що прогалини в знаннях часто формуються ще в середній школі.

«Наразі “БігМат” перебуває на стадії MVP, але вже має високу практичну цінність: ми запускаємо пілот, щоб разом з учнями, освітянами та батьками протестувати рішення, вдосконалити його та в перспективі зробити ефективним інструментом підтримки математичної освіти в Україні», – коментує Ілля Філіпов, CEO EdEra.

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Команда EdEra також дослідила явище математичної тривожності – стану, коли страх перед предметом заважає навчанню, – і визначила ключові «слабкі місця» в розумінні математики. Саме ці інсайти стали основою для створення рішення – платформи зрозумілої математики «БігМат».

На етапі пілоту команда:

розробила матеріали для 8 тем, присвячених дробам;

створила 8 інтерактивних рівнів у застосунку;

підготувала 8 шкільних уроків.

Понад 500 учителів математики подали заявки на участь у першому пілоті, і зараз 60 освітян з різних шкіл уже тестують платформу разом зі своїми учнями й ученицями.

Восени відбудеться друга хвиля пілоту, під час якої команда EdEra врахує коментарі освітян і школярів з першого етапу, щоб поліпшити платформу та створити більше інтерактивних уроків на інші теми. Також для батьків планують створити корисні підказки, які допоможуть поліпшувати результати з математики вдома – без репетиторів.

«Ми вже четвертий рік живемо в умовах технологічної війни, коли математичні навички напряму пов’язані з економічним зростанням і національною безпекою. Україна не може дозволити собі ще одне покоління дітей, які вважають, що в них немає хисту до математики, тоді як насправді їхній досвід навчання не завжди давав змогу розкрити власний потенціал», – додає Анастасія Дєєва, виконавча директорка Tokarev Foundation.

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни математика є обов’язковим предметом на НМТ, через це освітяни бачать рівень математичної грамотності випускників, які демонструють погані результати. Група нардепів 2 червня зареєструвала законопроєкт, щоб виключити математику з переліку обов’язкових предметів НМТ уже із 2027 року.

Така пропозиція спричинила різку критику вчених та освітян, які переконані, що виключення математики з переліку обов’язкових предметів НМТ негативно вплине на майбутнє України та її обороноздатність.