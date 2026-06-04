Пацієнтка з лікарями, які її оперували

Спеціалісти клініки матері і дитини Університетської лікарні ЛНМУ провели складну операцію 56-річній львів’янці з цукровим діабетом II типу. У матковій трубі у неї виявили великий утвір, але через супутні захворювання жінку в інших медзакладах не ризикнули прооперувати.

У жінки кісту виявили кілька років тому, за якою спершу вирішили поспостерігати. Вона поступово змінювалася та вимагала дообстеження. Ситуацію ускладнювали супутні захворювання: цукровий діабет ІІ типу, гіпертонічна хвороба. Під час чергового обстеження лікарі виявили утвір невідомої етіології. За даними УЗД була підозра на кістому яєчника, за результатами МРТ – утвір був у ділянці маткової труби. Для уточнення діагнозу команда акушерів-гінекологів ухвалила рішення про хірургічне втручання, повідомили у лікарні.

«Пацієнтка звернулася до нас уже після тривалого шляху обстежень. Через високі анестезіологічні ризики та супутню патологію їй раніше відмовляли в операції», – каже завідувачка гінекологічного відділення Ліліана Кропивницька.

Перед операцією пацієнтку консультували різні спеціалісти, коригували супутні стани, ретельно оцінювали ризики, щоб зробити втручання максимально безпечним.

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До операційної команди увійшли акушери -гінекологи Богдан Грицишин, Вікторія Пастушук і анестезіолог Соломія Терлич.

Складність цього випадку була у поєднанні складної гінекологічної патології та важких хронічних захворювань, що значно підвищували ризики під час наркозу та операції. Попри це акушерам-гінекологам вдалося провести втручання без ускладнень. Під час операції медики виявили рідинний утвір у матковій трубі розміром приблизно з кулак. Ймовірною причиною його виникнення міг бути тривалий спайковий процес у черевній порожнині наслідок попередніх запальних змін. Акушер-гінекологи провели органозберігаючу операцію: зберегли матку та придатки, видалили лише праву маткову трубу.

Пацієнтка каже, що найскладнішим було не лікування, операція, а шлях до нього.«Я вже майже втратила надію, бо через діабет мене скрізь боялися брати на операцію. Я дуже вдячна лікарям і медсестрам за турботу», – каже пацієнтка.

Нині жінка почувається добре та відновлюється під наглядом лікарів.