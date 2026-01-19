Українця затримали на території аеропорту імені Фредерика Шопена

Польські медіа заявили про провал місцевих спецслужб під час затримання 23-річного українця в аеропорту Варшави, у якого виявили обладнання для глушіння радіосигналів. Він перебував в будівлі аеропорту протягом дев’яти днів, проте правоохоронні органи довго не реагували на ситуацію. Про це у понеділок, 19 січня, повідомив польський портал Onet.

Українець Ілля С. протягом дев’яти днів безперешкодно перебував на території аеропорту імені Фредерика Шопена, працюючи за ноутбуком у кафе та відмовляючись надати документи на рейс і посвідчення особи.

Попри підозрілу поведінку, місцеві служби безпеки, включно з Агентством внутрішньої безпеки та Службою військової контррозвідки, тривалий час ігнорували інцидент. Вперше правоохоронці звернули увагу на чоловіка 17 грудня. На питання представників служби безпеки аеропорту про причину багатогодинного перебування в кафе варшавського аеропорту він відповів, що запізнився на літак до Канади, а наступний рейс буде тільки наступного дня.

25 грудня той самий патруль служби безпеки знову помітив його у кафе. Однак тоді українець не зміг пояснити, чому він досі не відлетів до Канади. Лише завдяки наполегливості рядових співробітників поліції чоловіка врешті заарештували і передали до відділу боротьби з тероризмом.

При обшуку в українця знайшли складне електронне обладнання, навушники з шумозаглушенням, мотки кабелю та металеву коробку з антенами, призначену для глушіння сигналів. При цьому стало відомо, що раніше в аеропорту фіксували збій у системах інформування пасажирів, що могло бути пов’язано з діями чоловіка.

Також при обшуку багажу в українця виявили близько п'яти кг каші, цибулю та переносний чайник. Ймовірно, він готував їжу на місці, щоб якомога довше залишатися в аеропорту.

Наразі справою займається прокуратура Варшави. Районний суд арештував його на місяць, але відомо, що розглядають можливість продовження терміну утримання.

Раніше ми повідомляли, що Ілля С. потрапив до рук служб безпеки на другий день Різдва.