У варшавському аеропорту Окєнце затримано 23-річного українця з пристроєм для глушіння радіохвиль. Суд заарештував його на місяць. Прокуратура розслідує, чи міг він загрожувати безпеці повітряного руху.

Ілля С. потрапив до рук служб безпеки на другий день Різдва в аеропорту Варшава-Окенце. Чоловік привернув увагу служби охорони аеропорту, оскільки годинами сидів в одному з закладів харчування в залі вильоту. Виявилося, що він мав при собі пристрій для глушіння радіохвиль, що працював у діапазонах частот, зарезервованих для зв'язку та авіаційної навігації, повідомляє газета Rzeczpospolita.

Речник Окружної прокуратури у Варшаві прокурор Пьотр Скіба повідомив, що підозрюваному пред'явлено звинувачення за спробу дій, що загрожують безпеці повітряного руху. Прокуратура району Варшава-Охота, яка веде розслідування, подала клопотання про тимчасовий арешт чоловіка. Наступного дня суд задовольнив це клопотання.

«Підозрюваний має 23 роки і заявляє, що постійно проживає в Канаді. Він не зізнався у скоєнні інкримінованого йому діяння і надав пояснення, які на попередньому етапі розслідування не знаходять підтвердження в зібраних доказах», – додав прокурор Скіба.

Слідчі хочуть перевірити, чи затриманий раніше бував у залі реєстрації та як довго він спостерігав за територією. Моніторинг має підтвердити можливі попередні візити. Прокуратура стверджує, що арешт також дозволить ретельно дослідити телефон і ноутбук, які вилучили у 23-річного затриманого, а також сам заглушувач, включаючи його потужність, конфігурацію та призначення.

Прокурор Скіба наголошує, що нетипова поведінка 23-річного чоловіка потребує пояснення. «Якщо хтось хоче випити кави, то він не їде в аеропорт, щоб сидіти там годинами, а йде в Старе місто або в A. Blikle (кав’ярня – ред.). Поведінка підозрюваного потребує ретельного дослідження», – сказав він.

Наразі невідомо, чи затриманий чоловік є саботажником, який хотів порушити роботу аеропортових систем, шпигуном, чи, можливо, психічно хворим. Все це доведеться з'ясувати прокуратурі.