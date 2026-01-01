41-річного українця побила група чоловіків після спроби крадіжки пива в одному з магазинів Радома

Посол України у Польщі Василь Бондар засудив групове побиття українця у місті Радом. Відповідний допис посол опублікував у фейсбуці у середу, 31 грудня.

«Насильство щодо громадян України за кордоном, зокрема вчинене з мотивів національної ненависті, є неприпустимим і потребує принципової реакції. Нещодавно у місті Радом, Республіка Польща, громадянин України став жертвою групового нападу після побутового інциденту, який було врегульовано без залучення поліції. Попри це, до нього було застосовано фізичне насильство, а під час нападу лунали образливі висловлювання, пов’язані з його національним походженням. Унаслідок побиття він зазнав тяжких тілесних ушкоджень і перебуває в лікарні», – йдеться у дописі посла.

Василь Бондар наголосив, що громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та безпеку незалежно від країни перебування. «Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку», – додав дипломат.

Консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з польськими правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію офіційними каналами. Факти насильства щодо громадян України за кордоном потребують належної та послідовної реакції.

Що сталося у Радомі?

Інцидент із побиттям трапився ще 19 грудня. Як повідомляла писала Gazeta Wyborcza, того дня пізно ввечері до однієї з квартир викликали поліцію. Правоохоронці знайшли у помешканні побитого 41-річного громадянина України Юрія Л.

Як встановила поліція, того ж дня вранці чоловік був спійманий на спробі крадіжки пива в одному з магазинів мікрорайону. Коли він повернув пляшку і хотів вийти, працівниці закрили двері і затримали його. Щоб не викликати поліцію, вони зажадали від чоловіка 1000 злотих (майже 12 тис. грн), оскільки це була не перша така ситуація з його участю.

Українець відповів, що може заплатити 500 злотих. Одна із працівниць магазину, Анна Г., сказала, що боїться його, і попросила чоловіка записати свої дані на чеку. У цей час до магазину зайшли двоє клієнтів, яких працівниці добре знали. Один із них запропонував допомогу і сфотографував дані, що були на чеку. Українець заплатив 500 злотих і вийшов із магазину.

ЗА інформацією прокуратури, приблизно о 19:00 біля одного з будинків на українця напала група чоловіків віком 20-25 років. Один з нападників нібито перевіряв щось у телефоні, а потім крикнув українцю, що це він «вкрав пиво в магазині моєї мами». «Під час нападу вони кричали, що «Польща для поляків, а ти, українець, забирайся на Україну, йди воювати на війні», — розповів прокурор Цезарій Олтажевський. Злочинці розбіглися, коли перехожі почали кричати. 41-річний чоловік потрапив до лікарні, а його стан лікарі оцінили як важкий.

23 грудня поліція затримала у цій справі власницю магазину Анну Г., її сина Якуба Г. та сестру Марту У. Згодом було встановлено, що Якуб Г. на момент події перебував за межами Радома. Натомість обидві жінки зізналися у незаконному утриманні чоловіка в магазині та незаконному вимаганні грошей. Анна Г. заперечила, що замовляла комусь побиття. Вона свідчила, що чоловік, який сфотографував дані з чека, був колишнім бійцем ММА Алекс Р.

Поліція затримала Алекса Р. 24 грудня. Йому оголосили звинувачення в побитті через національну приналежність, що призвело до тяжкого ушкодження здоров'я Юрія Л. Як повідомила прокуратура, чоловік зізнався у скоєнні інкримінованого йому злочину. Суд арештував його на два місяці.