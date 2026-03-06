Новобаварський районний суд Харкова визнав уродженця Перемишлян винним у непокорі через відмову виконати наказ начальника для стримування росіян у зоні бойових дій на Донеччині. Солдату призначили покарання – п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, уродженець міста Перемишляни у Львівській області Петро М. є військовий однієї з частин Нацгвардіїї. На початку грудня 2025 року т.в.о. командира батальйону повідомив військовим бойове розпорядження про переміщення особового складу у зону бойових дій, зайняття позицій на Донеччині для недопущення прориву противника у глибину оборони бригади.

Солдат Петро М., перебуваючи на посаді старшого кулеметника, відмовився виконати наказ та вибути для виконання бойових завдань. Щодо нього порушили кримінальну справу за ч.4 ст.402 ККУ (непокора).

Цю справу розглянув суддя Дмитро Мілов, який дослідив усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим та негативно характеризується за місцем служби.

Суддя визнав солдата винним у непокорі та призначив покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.