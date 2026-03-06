Андрій Сибіга повідомив про звільнення українців, викрадених Угорщиною

Ввечері пʼятниці, 6 березня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що сімох викрадених Угорщиною інкасаторів «Ощадбанку» вдалося звільнити. Про це голова української дипломатії розповів у своєму телеграм-каналі.

«Вже доповів президенту Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті. Наразі вони вже перебувають у безпеці та перетнули український кордон. Наші консули надали їм необхідну допомогу», – написав Андрій Сибіга.

«Ощадбанк» також підтвердив повернення своїх співробітників до України. У банківській установі повідомили, що одному з інкасаторів знадобилась медична допомога.

«Вони перебувають у важкому емоційному стані, а в одного з них на тлі пережитого загострилось хронічне захворювання. Йому надано необхідну медичну допомогу на українському кордоні. “Ощад” продовжує взаємодію з українськими державними органами та міжнародними партнерами для з’ясування всіх обставин незаконного затримання працівників “Ощадбанку” та повернення інкасаторських автомобілів та цінностей, які в них перевозились», – йдеться у повідомленні установи.

Як повідомляв ZAXID.NET, 6 березня «Ощадбанк» та МЗС України заявили про викрадення сімох інкасаторів державного банку та двох службових авто. Співробітники фінустанови перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія».

Уряд Угорщини заявив, що силовики «затримали» українців та вилучили гроші у межах операції «Український золотий конвой» й звинувачують Україну у відмиванні грошей. Водночас МЗС України назвало дії Угорщини «взяттям заручників».

Згодом стало відомо, що серед незаконно затриманих українців – генерал-майор СБУ у відставці Геннадій Кузнєцов.

Викрадення українців відбулось на тлі суперечок між Україною, Угорщиною та Словаччиною. З 27 січня перестав працювати нафтопровід «Дружба», через який країни отримували російську нафту. Припинення транзиту нафти сталось через те, що росіяни вдарили по нафтоперекачувальній станції «Броди», що на Львівщині, однак в несправності нафтопроводу Угорщина та Словаччина звинувачують Україну. Обидві країни заявили про припинення експорту дизпалива в Україну, а Угорщина заблокувала позику від ЄС на 90 млрд євро. Крім того, Словаччина оголосила про припинення екстреного постачання електроенергії Україні.

5 березня Володимир Зеленський, реагуючи на блокування Угорщиною виділення Україні позиви від ЄС, заявив, що може залучити українських військових, щоб переконати премʼєра Віктора Орбана зняти «вето».

Водночас Віктор Орбан пригрозив Україні змусити силою поновити транзит російської нафти «безумовно та якомога швидше».