Володимир Зеленський заявив, що може залучити ЗСУ для перемовин з Віктором Орбраном

У четвер, 5 березня, Володимир Зеленський під час наради з Кабінетом міністрів висловив сподівання, що Україна отримає позику від Євросоюзу у розмірі 90 млрд євро (понад 4 трлн грн). Президент також натякнув, що наразі Угорщина є перепоною для отримання позики й заявив, що для вирішення суперечки може залучити ЗСУ.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на отримання позики від ЄС, оскільки планує використати ці гроші для передплати за замовлені у Швеції та Франції винищувачі Gripen і Rafale. Президент України висловив сподівання, що «одна особа в Євросоюзі» не блокуватиме надання позики, маючи на увазі Віктора Орбана.

«Надіємося в українських воїнів буде зброя. Інакше – даємо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим – нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою», – заявив Володимир Зеленський.

Речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі ікс заявив, що розцінює слова Володимира Зеленського, як «погрози та шантаж».

«Коли хтось погрожує повідомити адресу людини українським солдатам лише тому, що вона не підтримує черговий пакет зброї на суму 90 мільярдів євро, це не дипломатія, а відкрита погроза. Це обурливо», – написав Золтан Ковач.

Віктора Орбана також підтримав голова опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр. Суперник Орбана розкритикував заяву президента України та закликав пояснити свої слова.

«Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю. Ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду "Тиси". Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх», – цитує Петера Мадяра портал 444.

Зауважимо, що 5 березня премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вдався до погроз й під час виступу на економічному форумі Gazdasagi Evnyito 2026, заявив, що примусить Україну силою відновити нафтопровід «Дружба», через який транспортується російська нафта. За його словами, Угорщина має «політичні й фінансові інструменти» для тиску на Україну й змусить поновити транзит російської нафти «безумовно та якомога швидше».

«Хочу дати чітко зрозуміти, тут ми переможемо, і ми переможемо силою. Тут не буде компромісів. Ми завдамо їм поразки. Ми проб’ємо нафтову блокаду, ми примусимо українців відновити постачання не через бізнес, не через угоду, не через компроміс, але через силу», – заявив Віктор Орбан.

Нагадаємо, робота нафтопроводу «Дружба» призупинена з 27 січня через удар росіян по його ділянці у місті Броди на Львівщині. Водночас Словаччина та Угорщина, які отримають через «Дружбу» російську нафту, звинувачують Україну у припиненні його роботи. На тлі суперечок уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення нафтопроводу. Крім того, Угорщина з 20 лютого блокує надання Україні 90 млрд євро позики від Євросоюзу, а уряд Словаччини заявив про припинення екстреного постачання електроенергії Україні.