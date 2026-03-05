СхідГЗК планують реформувати

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про створення акціонерного товариства на базі державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» («СхідГЗК») та передав документ на розгляд Верховної Ради. Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Як зазначив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль, підприємство має стратегічне значення для розвитку атомної енергетики України. За його словами, збереження комбінату, модернізація виробництва та залучення інвестицій допоможуть зміцнити енергетичну стійкість держави.

Законопроєкт передбачає перетворення державного підприємства на акціонерне товариство, при цьому 100% акцій залишатимуться у власності держави. Документ також визначає механізм формування статутного капіталу та особливості діяльності компанії.

Окремі положення законодавчої ініціативи пропонують запровадити мораторій на банкрутство підприємства та примусове виконання рішень щодо його майна. Нова модель корпоративного управління має зробити підприємство більш привабливим для інвесторів, а також сприятиме збільшенню видобутку уранової руди, виробництву уранового оксидного концентрату та сірчаної кислоти.

У міністерстві сподіваються, що ухвалення закону дозволить підвищити ефективність роботи ядерної галузі, посилити конкурентоспроможність українського виробника та створити умови для залучення приватного й міжнародного капіталу.

«Наступним етапом може стати приєднання “СхідГЗК” до НАЕК “Енергоатом” як частини вертикально інтегрованого холдингу, який охоплюватиме весь цикл атомної енергетики – від видобутку урану та виробництва концентрату до генерації електроенергії», – повідомив Денис Шмигаль.

Зауважимо, що «СхідГЗК» є єдиним в Україні підприємством, що видобуває уранову руду, і забезпечує до 40% потреб українських атомних електростанцій у цьому ресурсі. Водночас у лютому парламент продовжив мораторій на банкрутство для СхідГЗК, державних шахт і «Чорноморнафтогаз».