Раніше ТЦК відмовив у проведенні перевірки

Чернівецький окружний адміністративний суд зобов’язав районний ТЦК та СП перевірити сімейні обставини військовослужбовця, батько якого має інвалідність І групи. Позов до суду подав батько, який раніше просив районний військкомат здійснити таку перевірку, однак отримав відмову, повідомили в «Судово-юридичній газеті».

Згідно з рішенням суду від 29 січня, батько військового 1 жовтня 2025 року подав до ТЦК заяву з проханням провести обстеження сімейного стану його сина та скласти відповідний акт за місцем проживання. Такий документ може підтверджувати сімейні обставини для звільнення військовослужбовця зі служби, зокрема, у випадку необхідності постійного догляду за батьками з інвалідністю.

Однак ТЦК відмовив у проведенні перевірки. У відповіді зазначив, що заявник не надав витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які підтверджують відсутність інших дітей та інформацію про сімейний стан. Згодом заяву повернули без виконання, запропонувавши подати повний пакет документів.

Батько військовослужбовця звернувся до суду з вимогою визнати відмову ТЦК протиправною, а також зобов’язати провести обстеження сімейного стану військовослужбовця та скласти відповідний акт. Суд дослідив усі сторони та дійшов висновку, що дії ТЦК є проявом протиправної бездіяльності. Також суд зобов’язав районний військкомат провести обстеження сімейного стану військовослужбовця та скласти відповідний акт. Рішення суду може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду протягом 30 днів.