Закарпатський окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію студента на Закарпатті, у якого була чинна відстрочка. Суд задовольнив позов чоловіка, скасував наказ про його мобілізацію та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, позивач із 1 вересня 2025 року здобуває ступінь магістра у Кременецькій обласній гуманітарно-педагогічній академії ім. Тараса Шевченка та отримав відстрочку від призову на час навчання. Однак чоловіка затримали на території Закарпатської області та 1 вересня 2025 року мобілізували на військову службу.

Позивач стверджує, що показував інформацію про відстрочку у застосунку «Резерв+», але його все одно мобілізували. Чоловік вважає дії ТЦК протиправними та звернувся до суду.

Відповідач подав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів було вказано, що позивач підлягає мобілізації на військову службу.

Цю справу розглянув суддя Сергій Гебеш, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя наголосив, що на момент винесення наказу про призов позивача на військову службу у нього була чинна відстрочка.

«ТЦК та СП забезпечують ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та саме на них покладено обов’язок, в тому числі, здійснювати контроль надання та продовження відстрочки від призову на військову службу, зокрема і перевіряти та володіти інформацією з приводу щодо надання особам відстрочки. За наведеного, суд наголошує, що відповідач беззаперечно володів інформацією щодо наявності у позивача дійсної відстрочки з 01.09.2025 року, а також, що такий є студентом денної форми навчання до 31.12.2026 року», – вказано у рішенні.

Суддя задовольнив позов мобілізованого студента, визнавши протиправними дії ТЦК та скасувавши наказ про його мобілізацію. Окрім цього, військову частину зобов’язали прийняти рішення про звільнення позивача зі служби. На рішення суду ще можна подати апеляцію.