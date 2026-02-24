Залізничний районний суд Львова визнав чоловіка, який жебракував на залізничному вокзалі, винним у незаконному носінні військової форми з розпізнавальними знаками ДШВ. Йому призначили покарання – 2550 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, випадок стався близько опівночі 20 грудня 2025 року. Андрій Синенький просив гроші у людей в приміщенні головного залізничного вокзалу Львова. Він був одягнений у військову форму з розпізнавальними знаками десантно-штурмових військ, зокрема з нагрудним знаком 80-ї бригади.

Поліцейські встановили, що чоловік не мав права одягати форму і склали протокол про адмінправопорушення за ч.1 ст. 186-8 КУпАП (незаконне носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців). У суді чоловік визнав свою провину.

Цю справу розглянув суддя Дмитро Боровков, який дослідив усі матеріали та аргументи, визнавши чоловіка винним у адмінправопорушенні. Йому призначили 2550 грн штрафу із конфіскацією військової форми та сплатою 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.