Личаківський районний суд Львова виніс вирок прикордоннику, який двічі вчиняв СЗЧ. Загалом він був відсутній на службі близько пів року. Суд призначив військовому покарання – п’ять років та один місяць тюрми, врахувавши невідбуте покарання за крадіжку.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, старший солдат Павло-Іван З. 5 липня 2024 року не з’явився на службу зі звільнення і проводив час на власний розсуд до моменту затримання 27 липня. Згодом через рік військовий знову вчинив СЗЧ. 6 липня 2025 року Павло-Іван З. не повернувся на службу із відпустки та був відсутній кінця грудня 2025 року, поки його не затримали та не передали ДБР.

За фактом СЗЧ порушили кримінальну справу. У суді інспектор прикордонної служби визнав свою провину та заявляв, що він ухилявся від проходження служби через заборгованість із зарплати.

Цю справу розглянув суддя Володимир Мармаш, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він врахував невідбуте покарання за крадіжку та призначив Павлу-Івану З. пять років та один місяць позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити.