На Слов’янському напрямку українські військові ліквідували російського пропагандиста та військового Євгєнія Ніколаєва. Він командував батальйоном «Родня» та був співавтором кількох прокремлівських телеграм-каналів, зокрема WarGonzo. Про це повідомив український медіацентр «IPC-Південь».

За даними російських ресурсів, Ніколаєва ліквідували 10 березня поблизу Слов’янськ на Донеччині за допомогою FPV-дрона.

Ніколаєв народився у 1980 році в Молдові, однак згодом переїхав до Москви. У 2000-х роках він був членом Націонал-більшовицької партії, яку очолював Едуард Лімонов. Через участь у діяльності цієї організації він певний час провів у російській в’язниці.

З 2014 року Ніколаєв воював на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення він прибув до Херсона, як «волонтер». Водночас працював позаштатним журналістом кількох прокремлівських медіа та співпрацював із російським пропагандистом Захаром Прілєпіним. У травні 2022 року Ніколаєв у своєму телеграм-каналі стверджував, що Росія нібито назавжди залишиться на Херсонщині. Проте згодом він припускав можливість відступу російських військ із правобережної частини регіону та звинувачував у цьому місцевих жителів, які чинили опір окупації. Після відступу російських військ із Херсона в листопаді 2022 року пропагандист заявляв, що нібито останнім залишив місто та навіть присвятив цьому кілька віршів. Він також стверджував, що повертався до Херсона вже після його деокупації.

Пізніше пропагандист підписав контракт з російською армією і з часом очолив розвідувальний підрозділ. У 2023 році він створив інтернаціональний батальйон «Родня» у складі підрозділу «Дика дивізія Донбасу».

