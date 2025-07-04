Партизан зібрав інформацію про розташування інших позицій особового складу армії РФ

Партизанський рух «АТЕШ» у п’ятницю, 4 липня, повідомив про успішну операцію на Покровському напрямку, під час якої було ліквідовано штабних командирів російської армії.

Агент з-поміж військовослужбовців армії Росії передав українським силам координати командного пункту 428-го мотострілецького полку.

«Агент нашого руху з-поміж військовослужбовців ЗС РФ передав інформацію про командний пункт 428-го мотострілецького полку на Покровському напрямку. У цьому КП перебувало безліч офіцерів, які організовували управління боєм однією з ділянок фронту», – йдеться у повідомленні.

Завдяки цим даним командний пункт було частково знищено, а кілька штабних офіцерів ліквідовано. Також партизан зібрав інформацію про розташування інших позицій особового складу, техніки та складів боєприпасів ворога. Відзначають, що цей підрозділ бере участь в активних наступальних діях на Донеччині.

Агента, який передав інформацію, заздалегідь перекинули на інший напрямок.

Нагадаємо, українські захисники знищили 42 позиції операторів дронів Росії на Запорізькому напрямку. Кадри операції опублікували у четвер, 3 липня.