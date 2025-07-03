У 2014 році Пілавова призначили на посаду так званого голови адміністрації Луганська

У четвер, 3 липня, під час вибуху неподалік краєзнавчого музею Луганська загинув колишній окупаційний мер Маноліс Пілавов. Про це повідомили російські ЗМІ.

У четвер неподалік краєзнавчого музею Луганська, де відбувалося відкриття виставки, присвяченої військовій операції в Суджі, пролунав вибух, внаслідок якого загинув колишній головна окупаційної адміністрації міста Маноліс Пілавов. Росіяни пишуть, що ще троє людей постраждали.

«Саморобний вибуховий пристрій здетонував біля дверей будинку на вулиці Тараса Шевченка. Вхід зруйнувало, людей відкинуло вибуховою хвилею. Попередньо, СВП знаходився в сумці біля жінки, що підійшла до дверей. Найімовірніше, її використовували наосліп», – зазначив російський телеграм-канал Mash.

Відомо, що Пілавов обіймав посади в органах місцевого самоврядування Луганська та займався управлінською діяльністю в комунальній сфері. У 2014 році він виступав на підтримку «Луганської народної республіки». Того ж року його призначили на посаду так званого голови адміністрації Луганська.

Пілавов з 2015 року перебував в Україні у розшуку за трьома статтями:

державної влади;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

створення терористичної групи чи терористичної організації.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський ввів проти нього санкції терміном на три роки. А з жовтня 2022 року указом президента Пілавов був включений до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони за підтримку збройної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, у Курській області Росії Сили оборони ліквідували генерал-майора та заступника головнокомандувача військово-морського флоту Росії Міхаіла Гудкова. Разом із ним ліквідований військовий Наріман Шихалієв.